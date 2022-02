Raitre, due programmi confezionati apposta per ex Pd: uno a Veltroni e uno a Carofiglio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non potevano che approdare su Raitre gli ex pd Veltroni e Carofiglio, con due programmi disegnati apposta per loro che andranno in onda la prossima primavera. Commentare e predicare nei talk show non bastava più, i due saranno presto conduttori. Veltroni – scrive Il Fatto – “è in procinto di fare il suo esordio televisivo su Rai3 in un programma condotto insieme al direttore Franco Di Mare“. Il titolo è “Storie”, e dovrebbe andare in onda il sabato sera. LEGGI ANCHE Gasparri: «Nella Rai milioni buttati al vento, basta». Verdelli si dimette Carofiglio la spara grossa sul «comunismo democratico». Giorgia Meloni inchioda lui e Letta “Ma in Viale Mazzini – ricorda malizioso Il Fatto – Veltroni ha già lavorato, come ideatore e principale autore di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non potevano che approdare sugli ex pd, con duedisegnatiper loro che andranno in onda la prossima primavera. Commentare e predicare nei talk show non bastava più, i due saranno presto conduttori.– scrive Il Fatto – “è in procinto di fare il suo esordio televisivo su Rai3 in un programma condotto insieme al direttore Franco Di Mare“. Il titolo è “Storie”, e dovrebbe andare in onda il sabato sera. LEGGI ANCHE Gasparri: «Nella Rai milioni buttati al vento, basta». Verdelli si dimettela spara grossa sul «comunismo democratico». Giorgia Meloni inchioda lui e Letta “Ma in Viale Mazzini – ricorda malizioso Il Fatto –ha già lavorato, come ideatore e principale autore di ...

