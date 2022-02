“Perché non mi hanno fatto rientrare”. Manuel Bortuzzo smaschera il GF Vip: veleno contro Alex Belli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Manuel Bortuzzo è da poco uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 6, ma il suo pensiero è rivolto a Lulù Selassiè, la ragazza che ha conosciuto durante il reality e della quale è innamorato. Durante la puntata andata in onda il giorno di San Valentino ha fatto una sorpresa alla sua ragazza e in una diretta Instagram ha confessato che è stato tutto Bellissimo: “Ho provato in tutti i modi a trattenermi, Perché non è così facile. Se mi fossi lasciato andare solo alle emozioni che provavo o mi saltava addosso o finiva male, quindi non potevo assolutamente. Dovevo darle un po’ di carica e farle capire che tutto va bene”. L’ex nuotatore ha fatto anche dei regali a Lulù Selassiè: una lettera carica di parole romantiche, delle rose e un enorme orso di peluche, che Lulù Hailé Selassié ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022)è da poco uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 6, ma il suo pensiero è rivolto a Lulù Selassiè, la ragazza che ha conosciuto durante il reality e della quale è innamorato. Durante la puntata andata in onda il giorno di San Valentino hauna sorpresa alla sua ragazza e in una diretta Instagram ha confessato che è stato tuttossimo: “Ho provato in tutti i modi a trattenermi,non è così facile. Se mi fossi lasciato andare solo alle emozioni che provavo o mi saltava addosso o finiva male, quindi non potevo assolutamente. Dovevo darle un po’ di carica e farle capire che tutto va bene”. L’ex nuotatore haanche dei regali a Lulù Selassiè: una lettera carica di parole romantiche, delle rose e un enorme orso di peluche, che Lulù Hailé Selassié ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Uomini e Donne, Nadia Marsala affonda Gemma Galgani: tutti contro la torinese! Tra Gemma e Antonio scoppia una discussione , e il cavaliere accusa la torinese di essere nel programma da anni perché non realmente interessata ad innamorarsi. Conclusa la discussione, Galgani ...

Stanca dei servizi di streaming, mette a nuovo un vecchio iPod: ora ci gira Doom! L'idea le è venuta quando si è resa conto che non ascoltava alcuni dei suoi artisti preferiti da molto tempo , ma non perchè non le piacessero più, ma perchè nessun algoritmo dei principali servizi ...

