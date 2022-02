Milena Miconi e Beatrice Fazi in scena con Stremate | Ultimo atto? al Golden

Advertising

lauracenna : RT @darveyfeels_: noi abbiamo bisogno di Matilde Brandi, Stefania Orlando, Angela Melillo e Milena Miconi che vanno in love boat a fare un… - Angelapalmas2 : RT @beatricefazi: Al Teatro Golden di Roma dal 23 febbraio al 6 marzo arriva “Stremate: Ultimo atto?” con Milena Miconi, Beatrice Fazi, Giu… - beatricefazi : Al Teatro Golden di Roma dal 23 febbraio al 6 marzo arriva “Stremate: Ultimo atto?” con Milena Miconi, Beatrice Faz… - staibenesudime : @francyconlay si come milena miconi - milenamiconi : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Al #TeatroGolden di Roma dal 23 febbraio al 6 marzo arriva “Stremate: Ultimo atto?” con @milenamiconi @beatricefazi #… -

Ultime Notizie dalla rete : Milena Miconi

Spettacolo.eu

Un capolavoro di teatro al femminile, diventato una vera e propria saga teatrale di successo. Al Teatro Golden arriva "Stremate: Ultimo atto?" con, Beatrice Fazi, Giulia Ricciardi, Marta Zoffoli, con tanto di premio speciale per celebrare le donne in prima linea ogni giorno. Dal 23 febbraio al 6 marzo 2022 Teatro Golden... ma anche della vita adulta, che in qualche maniera, non le ha soddisfatte del tutto, mentre in questo ultimo atto ci sono ben quattro fantastiche donne,, Beatrice Fazi, Giulia ...Al Teatro Golden arriva “Stremate: Ultimo atto?” con Milena Miconi, Beatrice Fazi, Giulia Ricciardi, Marta Zoffoli, con tanto di premio speciale per celebrare le donne in prima linea ogni giorno. Dal ...Milena Miconi, Beatrice Fazi, Giulia Ricciardi, Marta Zoffoli, con il volto segnato dalle pieghe del tempo. Le iniziali tre giovani protagoniste sono ormai anziane e vivono in una casa di riposo.