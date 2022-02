“Lo faccio solo per te”. Mara Venier, la sorpresa a Lamberto Sposini per il suo 70esimo compleanno (Di venerdì 18 febbraio 2022) Mara Venier non è solamente una grandissima conduttrice televisiva, ma anche e soprattutto una donna con un cuore enorme. E lo ha dimostrato per l’ennesima volta, se ce ne fosse stato ancora bisogno, in queste ore con un gesto che ha fatto commuovere migliaia di persone. E a c’entrare è il suo amico Lamberto Sposini, che nella giornata di venerdì 18 febbraio ha festeggiato il suo 70esimo compleanno. E Zia Mara ha fatto qualcosa di inaspettato, che ha fatto emozionare veramente tutti i suoi fan. Mara Venier aveva invece comunicato una notizia triste nell’ultima puntata di ‘Domenica In’. Grande assente della trasmissione di punta del weekend targato Rai 1 è il maestro Stefano Magnanensi. Il leader della band e caro amico di zia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022)non è solamente una grandissima conduttrice televisiva, ma anche e soprattutto una donna con un cuore enorme. E lo ha dimostrato per l’ennesima volta, se ce ne fosse stato ancora bisogno, in queste ore con un gesto che ha fatto commuovere migliaia di persone. E a c’entrare è il suo amico, che nella giornata di venerdì 18 febbraio ha festeggiato il suo. E Ziaha fatto qualcosa di inaspettato, che ha fatto emozionare veramente tutti i suoi fan.aveva invece comunicato una notizia triste nell’ultima puntata di ‘Domenica In’. Grande assente della trasmissione di punta del weekend targato Rai 1 è il maestro Stefano Magnanensi. Il leader della band e caro amico di zia ...

Advertising

stanzaselvaggia : I due leader di destra non vaccineranno i figli. Io più che i virologi, spesso in disaccordo tra di loro, ormai mi… - borghi_claudio : Stupido io che se da qua do faccio politica faccio solo quello e nemmeno mi verrebbe in mente di fare altro... IN… - borghi_claudio : @toscamilla Bene. Noi abbiamo proposto proprio questo. Però mi aiutate a farvi capire che proporre è solo un inizio… - itsmc17 : RT @nefeljbata_: mi vuoi? dimmelo non mi vuoi? ti sto solo infastidendo? mi farà male ma cazzo dimmelo io nell’indecisione non riesco a vi… - Bubukoala : @le2dinotte Inizio più o meno 2 settimane prima per gli esami più complicato ma che richiedono solo uno studio oral… -

Ultime Notizie dalla rete : faccio solo PERDONANZA: IL PAPA A L'AQUILA AD AGOSTO, VERSO IL SI'. PETROCCHI: 'PREGHIAMO', IPOTESI PROGRAMMA Manca solo l'ufficialità, ma un programma di massima sarebbe stato già inviato in Vaticano. E già ... Credo che ognuno di noi si debba mettere a disposizione, ed io lo faccio immediatamente. Ogni ...

Referendum sulla cannabis, Tescaroli: ''Avrebbe favorito la criminalità organizzata'' Per dare una stima dei volumi mossi dai fornitori faccio un esempio: nel febbraio 2020 nel porto di Livorno abbiamo sequestrato una fornitura da 3 tonnellate di cocaina. Il rischio non era solo di ...

“A Zurigo sono tornato a fare il mio lavoro: il medico. In Italia ero diventato un burocrate: passavo i… Il Fatto Quotidiano Mancal'ufficialità, ma un programma di massima sarebbe stato già inviato in Vaticano. E già ... Credo che ognuno di noi si debba mettere a disposizione, ed io loimmediatamente. Ogni ...Per dare una stima dei volumi mossi dai fornitoriun esempio: nel febbraio 2020 nel porto di Livorno abbiamo sequestrato una fornitura da 3 tonnellate di cocaina. Il rischio non eradi ...