Advertising

DiMarzio : .@Inter, ufficiali i rinnovi di #Marotta, #Ausilio e #Baccin - interclubpavia : Inter, ufficiali rinnovi Marotta e Ausilio al 2025 - IamAnthonyBorg : RT @MarcoBovicelli: #Inter, altri tre anni insieme: ufficiali i rinnovi di contratto di #Marotta, #Ausilio e #Baccin - eia58 : RT @GBorzillo: Ufficiali i rinnovi di #Marotta, #Ausilio e #Baccin. Bene così. Sono più tranquillo. #Inter #amala #IMInter #FCIM #ForzaInt… - MarcoBovicelli : #Inter, altri tre anni insieme: ufficiali i rinnovi di contratto di #Marotta, #Ausilio e #Baccin -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ufficiali

Ora è ufficiale, è arrivato il rinnovo di contratto con l'per l'ad Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, oltre al vice ds Dario Baccin. Lo ha reso noto il club nerazzurro con una nota. "FC Internazionale Milano è lieta di annunciare ...Goran Pandev ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. L'ex calciatore die Napoli concluderà la stagione e la sua carriera con la maglia del Parma e poi dirà ...sono le ultime gare...Buone notizie per Robin Gosens, che per la prima volta dal suo arrivo all’Inter ha potuto lavorare in gruppo durante l’allenamento come testimoniato dalle immagini sui canali ufficiali nerazzurri. Il ...MILANO - Attraverso una nota ufficiale sul proprio sito internet, l'Inter comunica i rinnovi contrattuali di Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin fino al 2025. La società nerazzurra ha ...