Infortunio Acerbi | Lazio fiduciosa | il piano di recupero del difensore

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ildellaè sulla via deldall’. Ildello staff biancoceleste per il centrale Maurizio Sarri può sorridere. Francescosta infatti per rientrare dall’. La lesione alla coscia sinistra è ormai guarita e ilè pronto a tornare in campo. Come riportato dal Corriere dello Sport, lo staff medico dellaha in mente unben definito. Il centrale non sarà presente nel match di domenica contro l’Udinese, ma tornerà ad allenarsi con la squadra lunedì. L’obiettivo è quello di averlo in buone condizioni per l’importante sfida di Europa League contro il Porto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'allenatore aveva chiesto un difensore centrale, al di là dell'infortunio di Acerbi, e un vice - Immobile, non ha avuto niente ed è stato anche sfortunato perché Luiz Felipe non ha mai giocato così ... Il paradosso, nella Juventus e nella Nazionale, sta qui : non ci sono Acerbi, Romagnoli , Bonucci ,... Quello di fare sempre ricorso a lui, fra un infortunio e l'altro e di non riuscire a trovare un ...