Guida alimentare in gravidanza | consigli nutrizionali nel libro di Saccone

«Ogni donna, ogni futura mamma, ha bisogno di essere rassicurata e seguita passo dopo passo nel corso dei nove mesi. Ognuna ha bisogno di trovare sempre qualcuno pronto ad ascoltarla e a chiarire i suoi dubbi. Questa Guida nasce dalla voglia di rispondere ad alcune delle domande più frequenti in tema di alimentazione e gravidanza». consigli nutrizionali per la serenità di mamma e bambino – Con un linguaggio semplice e chiaro, il ginecologo Gabriele Saccone offre alle future mamme preziosi consigli alimentari da seguire durante la gravidanza, chiarendo qualsiasi dubbio e fornendo le risposte adatte a ogni situazione. Di facile consultazione, è un valido ausilio che permette a tutte le donne che vivono questa delicata ma al tempo stesso meravigliosa fase della loro vita ...

