Gf Vip, provvedimento disciplinare per un concorrente: il motivo è grave (Di venerdì 18 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nella nuova puntata del Gf Vip c’è stato un provvedimento disciplinare per un concorrente. Un decisione degli autori che ha scatenato l’ira dei social. Un nuovo colpo di scena nel reality show di Canale 5. Uno degli inquilini della casa ha ottenuto il primo provvedimento disciplinare di questa sesta edizione, ma il pubblico non ci Leggi su youmovies (Di venerdì 18 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nella nuova puntata del Gf Vip c’è stato unper un. Un decisione degli autori che ha scatenato l’ira dei social. Un nuovo colpo di scena nel reality show di Canale 5. Uno degli inquilini della casa ha ottenuto il primodi questa sesta edizione, ma il pubblico non ci

Advertising

ilariadituccio : RT @IsaeChia: #GfVip 6, quarantaduesima puntata: Lulù Selassié seconda finalista, ennesimo confronto tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia D… - ParliamoDiNews : Duro provvedimento al Grande Fratello Vip contro Alessandro: è polemica #GrandeFratelloVip2021 #Gossipitaliano… - zazoomblog : Alessandro Basciano punito dal Grande Fratello Vip per i suoi comportamenti: il provvedimento disciplinare -… - zazoomblog : Gf Vip 6 provvedimento disciplinare per Alessandro Basciano: ecco di cosa si tratta - #provvedimento #disciplinare - News24_it : ALESSANDRO BASCIANO PROVVEDIMENTO AL GF VIP/ Signorini: 'In nomination d'ufficio' - Il -