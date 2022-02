GF Vip | la ex di Basciano lo accusa e rivela cos’è successo davvero tra loro

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021, durante la quale si è parlato della sua lite con Alex Belli e Sophie Codegoni (sfociata con lui che quasi gli tirava un peso addosso), Alessandrosi è difeso affermando che gli scatti di rabbia che lo prendono quando si sente sminuito sono da attribuire al fatto che nella sua precedente relazione veniva continuamente sminuito. E così la ex Clementina Deriu, che è anche la madre di suo figlio, ci ha tenuto a replicare piccata affermando giustamente che le colpe dei propri comportamenti non possono essere date agli altri, togliendosi ogni responsabilità. “Nessuno è mai stato sminuito” ha esordito Clementina, “prima di arrivare alla fine di una storia c’è sempre un periodo di deterioramento del rapporto, in cui molto spesso a causa di comportamenti sbagliati e reiterati nel tempo, il rispetto e la stima vengono a ...

Alessandroè stato messo in nomination d'ufficio dal Grande Fratello. La reazione del gieffino è stata quella di voler abbandonare il reality e di definire 'ingiusto' le decisioni degli ...Alessandrocontro il GFed il provvedimento Durante al puntata di ieri del Grande Fratello, quindi, il padrone di casa ha letto il provvedimento a carico di Alessandroin ...C’è stato anche chi si è lamentato di disparità di trattamenti come Soleil Sorge, criticata da Manila Nazzaro, e chi ha minacciato di lasciare il loft di Cinecittà come Alessandro Basciano, che ha ...La puntata di giovedì 17 febbraio 2022 del Grande Fratello Vip 6 non è iniziato benissimo per Alessandro Basciano. Il concorrente ha ricevuto un provvedimento disciplinare dagli autori, annunciato in ...