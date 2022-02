“Fate finta di non vedere” GF Vip | ora Soleil Sorge denuncia tutto su Nathaly Caldonazzo

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Tensione alle stelle al GF Vip dopo la puntata di ieri congrande protagonista. L’ex Uomini e Donne, fresca di rottura con Alex Belli, ha sparato a zero controsfogandosi con Alessandro Basciano sanzionato dal GF Vip. “Mi dispiace perché qua dentro ne ho sentite di robe io. Quando io dissi una parola, molto più chiara, mi è stato fatto un caso tanto che ho dovuto scusarmi pubblicamente. Oggil’ho sentita dire lo stesso e loro non hanno nemmeno menzionato la cosa, quindi. Non avrebbero dovuto dare peso neanche alla mia allora”. Nel dettagliosi era rivolta Jessica dicendole che ‘urla coma una scimmia’. Stesse parole cheaveva usato nei confronti di Ainett Stephens e che si il GF Vip che Alfonso Signorini avevano stigmatizzato bollando ...

Advertising

lubetta14 : consiglio spassionato alle coppie-diziland...non andate alle Maldive! meglio Parigi,poi fate finta di lasciarvi e p… - Federinirini : @Rosa71714104 Che B faccia battute spesso sgradevoli e di cattivo gusto siamo sempre state le prime a dirlo, c'è un… - TerryEmpyre : RT @PropagandaRigh1: @myrtamerlino Dovremmo essere una Repubblica Parlamentare, c'è lo ricordate ancora? Evidentemente no, preferite fare b… - trombettaio : @elidacomasio @aliko_1982 @Federico_Tonin @Grenzmauer75 @minerva9000 @MarioRo57491842 @DCSIProductions… - PropagandaRigh1 : @myrtamerlino Dovremmo essere una Repubblica Parlamentare, c'è lo ricordate ancora? Evidentemente no, preferite far… -

Ultime Notizie dalla rete : Fate finta

Corriere della Sera

Davvero voi chedi non vedere chi ha lucrato sul covid, voi schierati con la grande speculazione ci venite a dire che i lobbisiti sono i bagnini? Ci verranno a dire che grazie al governo ...Questa giornata potrebbe portarvi dei fastidi,bene a faredi non aver sentito certi discorsi. In questi giorni cercate di mettere in chiaro alcune questioni. Lavoro . Il recupero c'è, ma ...