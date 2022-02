Eurovision 2022: Alina Pash si ritira, non rappresenterà l’Ucraina (Di venerdì 18 febbraio 2022) Alina Pash, la cantante che si sarebbe dovuta esibire all’Eurovision 2022, in rappresentanza dell’Ucraina, si è ritirata dalla competizione. L’ha annunciato lei stessa sui social, a seguito di una polemica, nata già nel 2019. Questa questione sembra sia legata ad eventi che si sarebbero svolti nel 2015 con un volo aereo in Crimea. Il viaggio in Crimea di Alina La cantante sembra infatti aver fatto un viaggio in Crimea nel 2015, tramite volo aereo da Mosca, per un concerto. L’artista avrebbe così violato sia le leggi ucraine, che quelle del regolamento di Vidbir, il programma televisivo con cui si sceglie il cantante dell’Eurovision. Secondo tali, l’artista non avrebbe dovuto svolgere “concerti o esibizioni organizzati da istituzioni del Paese ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022), la cantante che si sarebbe dovuta esibire all’, in rappresentanza del, si èta dalla competizione. L’ha annunciato lei stessa sui social, a seguito di una polemica, nata già nel 2019. Questa questione sembra sia legata ad eventi che si sarebbero svolti nel 2015 con un volo aereo in Crimea. Il viaggio in Crimea diLa cantante sembra infatti aver fatto un viaggio in Crimea nel 2015, tramite volo aereo da Mosca, per un concerto. L’artista avrebbe così violato sia le leggi ucraine, che quelle del regolamento di Vidbir, il programma televisivo con cui si sceglie il cantante dell’. Secondo tali, l’artista non avrebbe dovuto svolgere “concerti o esibizioni organizzati da istituzioni del Paese ...

