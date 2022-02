Elettra Lamborghini a Belve, l’intervista viene bloccata dalla Rai: cosa ha detto? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Scoppia il caso su un’intervista rilasciata da Elettra Lamborghini per la prima puntata di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani; l’ereditiera avrebbe chiesto, tramite i suoi avvocati, dei tagli sulle dichiarazioni fatte: ma cosa ha detto e cosa sta succedendo? Leggi anche: Francesca Fagnani, chi è la giornalista? Età, Enrico Mentana, figli,... Leggi su donnapop (Di venerdì 18 febbraio 2022) Scoppia il caso su un’intervista rilasciata daper la prima puntata di, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani; l’ereditiera avrebbe chiesto, tramite i suoi avvocati, dei tagli sulle dichiarazioni fatte: mahasta succedendo? Leggi anche: Francesca Fagnani, chi è la giornalista? Età, Enrico Mentana, figli,...

Advertising

CaffeFou : Caos in Rai, bloccata l'intervista di Elettra Lamborghini a Belve. Cosa è successo #Belve #Lamborghini… - giornalettismo : Il rischio è che il caso di #ElettraLamborghini e della mancata messa in onda (per il momento) della sua intervista… - tempoweb : #ElettraLamborghini blocca l'intervista a #Belve La conduttrice #FrancescaFagnani estrema: cosa manderà in onda… - SMSNEWSOFFICIAL : Francesca Fagnani conduce?su Rai 2 la seconda stagione di “Belve”. Ospiti della prima puntata Pamela Prati ed Elett… - GiuseppeporroIt : Belve, Elettra Lamborghini chiede di censurare parte dell'intervista: la Rai interviene #elettralamborghini -