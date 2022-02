Danza | da Bolle alla Zakharova | gala Fracci alla Scala il 9 aprile

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Larende omaggio al mito di Carla. Il 9, infatti, è in programma la I edizione di unche vedrà in scena le maggiori stelle del panorama tersicoreo, da Alessandra Ferri a Svetlana, da Marianela Nunez a Roberto, da Olga Smirnova e Carsten Jung. La divinaè stata e rimane una figura cardine della storia della, personaggio di riferimento per il Teatroe per tutta la cultura italiana. Una storia di talento, ostinazione e lavoro che ha ispirato e tuttora ispira generazioni di giovani, non solo nel mondo del balletto. Il direttore del ballo Manuel Legris ha voluto fortemente istituire questa spettacolare serata come tributo ...