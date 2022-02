Borsa: Europa cauta con Ucraina. Milano piatta, spread a 160 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Borse europee poco mosse a poco più di un'ora dall'avvio delle contrattazioni con gli investitori sul chi va là per le incertezze che circondano gli sbocchi della crisi Ucraina e i timori legati all'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Borse europee poco mosse a poco più di un'ora dall'avvio delle contrattazioni con gli investitori sul chi va là per le incertezze che circondano gli sbocchi della crisie i timori legati all'...

Advertising

angerissuesxx : in compenso per l'Europa va benissimo mandare in giro studenti a fare tirocini non pagati MA con una fantastica bor… - Faido1Alessio : Borsa: Europa parte in cauto rialzo guardando all'Ucraina - ansa_economia : Borsa: Europa chiude in calo con Ucraina, Londra -0,9%. Francoforte cede lo 0,7% e Parigi lo 0,3% #ANSA -