Biathlon | Pechino 2022 | Johannes Boe è oro nella mass start | ottimo Dominik Windisch 5°

Vento e freddo soliti compagni di viaggio nell'ultima prova del Biathlon in queste Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino (Cina). La mass start maschile ha fatto calare il sipario sulla pratica con carabina e sci stretti e come al solito le emozioni non sono mancate. E' stato il norvegese Johannes Boe a trionfare, replicando l'oro nella sprint e portando a quattro il computo personale dei metalli pregiati in questi Giochi, ricordando anche la staffetta maschile e la mixed-relay, senza ovviamente sottovalutare il bronzo della 20 km individuale. Un successo che Boe è riuscito a costruire con la velocità sugli sci stretti, nonostante i quattro errori totali e i due nell'ultimo poligono (1+0+1+2). Una gestione che gli ha permesso di precedere lo svedese Martin Ponsiluoma ...

