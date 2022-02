Arriva il primo “Think Tank” made in Taranto (Di venerdì 18 febbraio 2022) E’ il primo Think Tank made in Taranto, frutto dell’iniziativa di un gruppo di professionisti tarantini. Un incubatore di pensiero civico, indipendente, autonomo e senza scopo di lucro, il cui scopo è quello di ascoltare, studiare e analizzare questioni e problemi di attualità che riguardano la città di Taranto al fine di individuare possibili soluzioni da tradurre in proposte realizzabili in concreto.“Crediamo nel potere delle idee e della condivisione”, spiega in una nota il coordinatore di Taranto Think Tank, l’avv. Angelo Fanelli, che aggiunge: “per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione della collettività le nostre risorse e capacità intellettuali e professionali per il perseguimento dell’interesse comune”.Gli obiettivi ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 18 febbraio 2022) E’ ilin, frutto dell’iniziativa di un gruppo di professionisti tarantini. Un incubatore di pensiero civico, indipendente, autonomo e senza scopo di lucro, il cui scopo è quello di ascoltare, studiare e analizzare questioni e problemi di attualità che riguardano la città dial fine di individuare possibili soluzioni da tradurre in proposte realizzabili in concreto.“Crediamo nel potere delle idee e della condivisione”, spiega in una nota il coordinatore di, l’avv. Angelo Fanelli, che aggiunge: “per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione della collettività le nostre risorse e capacità intellettuali e professionali per il perseguimento dell’interesse comune”.Gli obiettivi ...

Ultime Notizie dalla rete : Arriva primo Draghi dice No al REm! Arriva il Reddito di Base! Per chi? Reddito di Emergenza addio! Arriva il Reddito di Base! Come abbiamo già accennato in apertura, il ... il Reddito di emergenza comincerà ad essere dimenticato dal momento che il primo darebbe la ...

Cipani contrattacca: "Bidoni sarete voi" ...stretto giro di posta arriva la replica del sindaco di Salò Gianpiero Cipani, al quale quella parola, "bidone", non è proprio andata giù, soprattutto perché riferita a un progetto nel quale il primo ...

Milleproroghe: arriva il bonus psicologo. Caos in commissione, il governo va sotto 4 volte Agenzia ANSA Primavera, arriva il Pescara: gara pazza all’andata, ora il Torino cerca la svolta Il Torino invece è alla ricerca della prima vittoria del 2022 per invertire la rotta in ... ma comunque preziosi per proseguire con l'inserimento dei nuovi arrivati Wade, Polenghi e Gineitis ...

A2 Femminile - Techfind Selargius, arriva Capri: vietato abbassare la guardia Lo spunto giusto è arrivato nel finale grazie alle bombe di Rosellini ... ma immaginarsi una gara semplice sarebbe un gravissimo errore. Del resto, prima di cedere a Vigarano nell'ultimo turno, il ...

