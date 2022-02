Alessandro Basciano | la sorella Giorgia minaccia il Gf | “Ci faremo sentire”

Advertising

ale_jess_gfvip : Lulú come cognata di Basciano l'avrei vista bene ???? #GFVIP #jessandro Fonte ig: Jessica.Alessandro.official - zazoomblog : Provvedimento per Alessandro Basciano sua sorella furiosa con il GF Vip: “Vergogna!” - #Provvedimento #Alessandro… - blogtivvu : Provvedimento per Alessandro Basciano, sua sorella furiosa con il GF Vip: “Vergogna!” - ilariaaaaaaaa20 : RT @BITCHYFit: Alessandro Basciano concorrente con il carattere più TOXIC della storia del #GFVip - ParliamoDiNews : La sorella di Alessandro Basciano infuriata dopo il provvedimento #AlessandroBasciano #AlfonsoSignorini… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Basciano

... le pagelle: il crollo die Delia La diretta del Grande Fratello Vip andata in onda ieri ha avuto conseguenze importanti per due concorrenti in particolare:e Delia Duran.GF Vip: 'fatto passare per quello che non è', parla la sorella Giorgia Nicoleuno dei protagonisti del GF Vip 6 ieri sera ha fatto i conti con un provvedimento ...Ieri sera puntata difficile per Alessandro Basciano. Dopo lo scatto d'ira avuto nel pomeriggio da parte del vippone nei confronti di Alex Belli, nè Alfonso Signorini nè la produzione del Gf Vip hanno ...Alessandro Basciano uno dei protagonisti del GF Vip 6 ieri sera ha fatto i conti con un provvedimento disciplinare, poichè è finito in nomination d’ufficio. La decisione degli autori non è piaciuta ...