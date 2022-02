5 comandi del prompt (CMD) di Windows che devi conoscere (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il prompt dei comandi è ancora un potente strumento di Windows. Ecco i comandi CMD più utili che ogni utente di Windows deve conoscere. Il prompt dei comandi sta lentamente scomparendo dall’interfaccia di Windows ma molti comandi rimangono utili e Windows 8 e 10 hanno persino aggiunto nuove funzionalità. Qui presentiamo i 1 1. Assoc La maggior parte dei file in Windows è associata a un programma specifico assegnato per l’apertura del file per impostazione predefinita. A volte, ricordare queste associazioni può creare confusione. Puoi ricordarti inserendo il comando assoc per visualizzare un elenco completo di estensioni di file e associazioni di programmi. Puoi anche ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ildeiè ancora un potente strumento di. Ecco iCMD più utili che ogni utente dideve. Ildeista lentamente scomparendo dall’interfaccia dima moltirimangono utili e8 e 10 hanno persino aggiunto nuove funzionalità. Qui presentiamo i 1 1. Assoc La maggior parte dei file inè associata a un programma specifico assegnato per l’apertura del file per impostazione predefinita. A volte, ricordare queste associazioni può creare confusione. Puoi ricordarti inserendo il comando assoc per visualizzare un elenco completo di estensioni di file e associazioni di programmi. Puoi anche ...

Advertising

LKlimex : RT @Svero__: Draghi vuole che il Parlamento gli garantisca i voti... I Parlamento per Draghi non deve dibattere, deve obbedire ai suoi coma… - 9091campioni : RT @Svero__: Draghi vuole che il Parlamento gli garantisca i voti... I Parlamento per Draghi non deve dibattere, deve obbedire ai suoi coma… - Svero__ : Draghi vuole che il Parlamento gli garantisca i voti... I Parlamento per Draghi non deve dibattere, deve obbedire a… - Sheikaaah : @ALorizzi Caciotti comandante ma perché comandante caciotti che battaglione comandi che battaglione comandi eh? Lor… - MarcoBaggioli : RT @ANPIRomaPosti: 'Vi vantate di essere il Paese più civile d’Europa,ma crimini come questi sono commessi solo da barbari'. Lettera del c… -