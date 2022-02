Vittima dei bulli da mesi, ragazzo di 12 anni si uccide. Madre disperata: «Non sono riuscita a salvarlo» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Drayke Hardman era Vittima di un bullo da mesi e lo sapevano tutti. Lo sapevano i genitori, lo sapeva la scuola e gli amici. Eppure nessuno è riuscito ad aiutarlo. Così, dopo... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 17 febbraio 2022) Drayke Hardman eradi un bullo dae lo sapevano tutti. Lo sapevano i genitori, lo sapeva la scuola e gli amici. Eppure nessuno è riuscito ad aiutarlo. Così, dopo...

iltirreno : La titolare di un bar di Firenze racconta per la prima volta la sua terribile esperienza, prigioniera del prestito… - FrancyGra77 : RT @Soleilandia: Sophie: 'Ogni volta che succede qualcosa si tira fuori una malattia, un problema, un disturbo, un qualcosa per passare da… - gioatriz : RT @giovannidicaro: Alla collega deputata Margherita La Rocca Ruvolo, vittima di un vile gesto intimidatorio, va la nostra più ampia solida… - mattia_fuse : RT @Soleilandia: Sophie: 'Ogni volta che succede qualcosa si tira fuori una malattia, un problema, un disturbo, un qualcosa per passare da… - Giacinto_Bruno : Vittima dei bulli da mesi, ragazzo di 12 anni si uccide. Madre disperata: «Non sono riuscita a salvarlo» -