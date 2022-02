Tunisia:Saied,'non comincio a questa età carriera dittatore' (Di giovedì 17 febbraio 2022) "Non è a questa età che comincerò una carriera da dittatore". E' quanto ha dichiarato il presidente tunisino, Kaïs Saïed, al suo arrivo al sesto vertice a Bruxelles dove partecipa ai lavori del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 17 febbraio 2022) "Non è aetà che comincerò unada". E' quanto ha dichiarato il presidente tunisino, Kaïs Saïed, al suo arrivo al sesto vertice a Bruxelles dove partecipa ai lavori del ...

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia Saied Tunisia:Saied,'non comincio a questa età carriera dittatore' ... rispondendo alla domanda di un giornalista sulle accuse di una deriva dittatoriale della Tunisia. "...la stampa tunisina che sta seguendo con un certo interessa la prima trasferta in Europa di Saied ...

Tunisia: presidente Saied oggi a Bruxelles per vertice Ue - Ua, prima visita all'estero da luglio Tunisi, 17 feb 10:09 - Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, si è diretto oggi nella capitale belga Bruxelles per partecipare al vertice Unione...

Tunisia:Saied,'non comincio a questa età carriera dittatore' - Africa ANSA Nuova Europa Tunisia:Saied,'non comincio a questa età carriera dittatore' (ANSA) - TUNISI, 17 FEB - "Non è a questa età che comincerò una carriera da dittatore". E' quanto ha dichiarato il presidente tunisino, Kaïs Saïed, al suo arrivo al sesto vertice a Bruxelles dove part ...

Tunisia, i container di rifiuti saranno restituiti all'Italia Tunisia e Italia hanno raggiunto un accordo per la restituzione dei rifiuti domestici importati illegalmente a Sousse nel luglio 2020.

