"Soleil sta male". GF Vip, Katia Ricciarelli preoccupata. E lancia accuse: "Non dovevano farlo"

Entrambe dalla forte personalità. E senza peli sulla lingua. Al Grande Fratello Vip tutti si sono accorti dell'alchimia che si è creata tra Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. L'ultima conferma del forte legame che le unisce si è avuta proprio recentemente. La soprano ha risposto alle critiche ricevute da Miriana Trevisan: "Non si bisbiglia sotto le coperte come fanno le vipere, siamo in un covo di vipere". Katia non ha mostrato il minimo pentimento: "Ho detto quello che penso". Anzi, ha pure rilanciato. Tornata in camera la Ricciarelli si è rivolta così a Soleil parlando di Miriana: "Con questi capelli mi viene voglia di bruciarglieli per quanto sono brutti". E l'influencer ci ha messo il carico sopra: "Sì, sarebbe ora che si togliesse le extension".

