Quell’angosciante segreto di Doc

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Doc 2 - Luca Argentero La seconda stagione di Doc – Nelle tue Mani prosegue a gonfie vele dal punto di vista auditel e per la quinta puntata di questa sera (qui le anticipazioni) c’è come sempre attesa, soprattutto dopo quanto andato in onda giovedì scorso. La quarta è stata, infatti, una puntata speciale, che ha riportato ancora una volta personaggi e telespettatori nel cuore del primo lockdown, nel momento clou della pandemia, con risvolti inattesi e difficili da digerire. Una scelta, quella di sviscerare tanto l’argomento Covid, che a tratti lascia perplessi perchè sì, la serie nella prima serata è stata caratterizzata da un salto temporale che ha messo in scena un mondo nel quale il virus era stato sconfitto, ma il continuo tornare al dramma del passato, ai suoi tormenti e alle sue conseguenze sul presente, crea un certo inevitabile malessere. Ma parliamo dell’adorabile Andrea ...