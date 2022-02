Porto-Lazio, le formazioni ufficiali: l'ex Felipe Anderson falso 9 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe, Vieira; Pepè, Toni Martinez. All. Conceiçao.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 17 febbraio 2022)(4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe, Vieira; Pepè, Toni Martinez. All. Conceiçao....

Advertising

apetrazzuolo : EUROPA LEAGUE - Porto-Lazio, le formazioni ufficiali: Pedro falso nueve per Sarri - napolimagazine : EUROPA LEAGUE - Porto-Lazio, le formazioni ufficiali: Pedro falso nueve per Sarri - _PropGod : Lazio vs FC Porto over 2.5 +110 - Noibiancocelest : Porto-Lazio, lo striscione di benvenuto degli ultras portoghesi (FOTO) - tcm24com : Formazioni Ufficiali: Porto-Lazio #Porto #Lazio #EuropaLeague -