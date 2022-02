Parma ed Epernay, una cena al Teatro Regio per celebrare due eccellenze (Di giovedì 17 febbraio 2022) Parma è certamente una delle città italiane più ricche di eccellenze gastronomiche, e contribuisce a tenere alto il nome del nostro Paese in tutto il mondo. Proprio per questo è il primo comune italiano ad aver ricevuto il titolo di UNESCO Creative City of Gastronomy. E, il 4 marzo 2022, la città emiliana ospita un evento che celebra il suo gemellaggio con un’altra località famosa nel mondo enogastronomico: Epernay. La città francese è considerata la capitale dello champagne ed è uno dei principali centri di produzione di alcuni dei vini più pregiati al mondo, come Dom Pérignon e Moët & Chandon. L’unione tra Parma ed Epernay viene celebrata con una cena esclusiva, che fonde i sapori tipicamente italiani (e, più precisamente, parmigiani) con le più rinomate bollicine francesi. Un ... Leggi su diredonna (Di giovedì 17 febbraio 2022)è certamente una delle città italiane più ricche digastronomiche, e contribuisce a tenere alto il nome del nostro Paese in tutto il mondo. Proprio per questo è il primo comune italiano ad aver ricevuto il titolo di UNESCO Creative City of Gastronomy. E, il 4 marzo 2022, la città emiliana ospita un evento che celebra il suo gemellaggio con un’altra località famosa nel mondo enogastronomico:. La città francese è considerata la capitale dello champagne ed è uno dei principali centri di produzione di alcuni dei vini più pregiati al mondo, come Dom Pérignon e Moët & Chandon. L’unione traedviene celebrata con unaesclusiva, che fonde i sapori tipicamente italiani (e, più precisamente, parmigiani) con le più rinomate bollicine francesi. Un ...

infoitinterno : Parma ed Epernay, una cena al Teatro Regio per celebrare due eccellenze - infoitinterno : Parma ed Epernay, una cena al Teatro Regio per celebrare due eccellenze - parmawelcomeoff : RT @weekenddigusto: #PARMA: #cena fine dining per suggellare l’amicizia con #Epernay #chefsalvatoremorello #ristoranteinkiostro https://t.c… - weekenddigusto : #PARMA: #cena fine dining per suggellare l’amicizia con #Epernay #chefsalvatoremorello #ristoranteinkiostro… - parmawelcomeoff : Da domani sono in vendita i biglietti per la cena di gala Parma Epernay, i tesori culinari della Food valley abbina… -