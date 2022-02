Luigi Ksawery Lucà | AD Toyota | “La sfida dell’elettrico si gioca sull’accessibilità”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Con 25 anni di esperienza nella commercializzazione di veicoli elettrificati – principalmente con tecnologia Full Hybrid Electric – oggiha una leadership indiscussa grazie agli oltre 19 milioni di veicoli elettrificati venduti al livello globale. L’obiettivo è quello di poter contribuire, attraverso lo sviluppo tecnologico, i suoi prodotti e servizi, alla creazione di una società centrata attorno alla persona e inclusiva, dove ognuno possa essere libero di muoversi.lo fa sviluppando sia soluzioni di mobilità innovative ed elettrificate, sia nuovi servizi, in grado di connettere le persone, la società, le comunità e offrire loro nuove modalità per muoversi agevolmente e in maniera sostenibile. Abbiamo intervistato, Amministratore Delegato di...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Ksawery

Tiscali.it

... una dimostrazione tangibile dei valori che ispirano da sempre il nostro lavoro - ha dichiaratoLuca', Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia - Il Toyota Way mette da sempre al ...... una dimostrazione tangibile dei valori che ispirano da sempre il nostro lavoro - ha dichiaratoLucà, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia. Il Toyota Way mette da sempre al ...Abbiamo intervistato Luigi Ksawery Lucà, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, per raccontare assieme lo scenario attuale della mobilità elettrificata in Italia e capire le criticità che ci ...Toyota Italia è Top employer 2021: un'azienda inclusivva e che pensa al benessere dei dipendenti. Per 7 anni consecutivi ...