Lecce vs Crotone | in tv e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 17 febbraio 2022)vsè uno dei match appartenenti alla 24esima giornata del campionato di Serie B. La partita si giocherà domenica 20 febbraio alle 15.30 allo stadio Via del Mare e verrà trasmessa in diretta sui canali DAZN. Come si presentano le? Vicenza vs SPAL: in tv evs: come si presentano le squadre?si presentano a questa 24esima giornata del campionato di cadetteria in due posizioni completamente diverse. I padroni di casa infatti occupano il secondo posto in classifica con 43 punti mentre gli ospiti si trovano alla diciottesima posizione a quota 14 punti. Nella scorsa giornata di B, i pugliesi hanno pareggiato per 1-1 contro l’Alessandria mentre la squadra guidata da mister Modesto ha ...