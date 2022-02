Gucci | il sistema per sottrarre al fisco 1 | 5 miliardi in sette anni – L’esclusiva sul Fatto Quotidiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 febbraio 2022)di euro sottratti al(non solo italiano). Una società basata in Svizzera, usata per incassare i profitti realizzati in tutto il mondo grazie alle vendite di borse, cinture e gioielli. E una rete di manager con finte residenze, per pagare meno imposte sugli stipendi. Tutto per risparmiare, tutto per massimizzare i profitti. È stato questo per– almeno dal 2011 al 2017, secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza e della Procura di Milano – il “”, la strategia messa in piedi dal magnate francese François-Henri Pinault (il 32esimo uomo più ricco al mondo secondo Forbes) e dal suo gruppo, Kering, per far aumentare esponenzialmente i margini di profitto del marchio d’eccellenza della casa, la storica maison toscana fondata a inizio ‘900 dao ...