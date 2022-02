Google continua a pagare multe in Russia (Di giovedì 17 febbraio 2022) continua la battaglia legale a colpi di multe (e di migliaia di dollari) tra la Russia e Google. Ancora una volta, infatti, il tribunale di Mosca ha condannato la società americana al pagamento di una sanzione (questa volta pari a 46mila dollari, 3,5 milioni di rubli) per essersi rifiutata di rimuovere dei contenuti ritenuti illegali. Da quando, nel dicembre 2021, Google si è visto colpito da una maxi multa da 95 milioni di dollari per lo stesso motivo, è diventata una prassi piuttosto diffusa presso il tribunale moscovita quella di non lasciar passare nemmeno il minimo rifiuto alla rimozione di contenuti digitali da parte della società di Mountain View, nell’ambito della sua funzine di motore di ricerca. LEGGI ANCHE > La Russia ha dato a Google 24 ore per ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 febbraio 2022)la battaglia legale a colpi di(e di migliaia di dollari) tra la. Ancora una volta, infatti, il tribunale di Mosca ha condannato la società americana al pagamento di una sanzione (questa volta pari a 46mila dollari, 3,5 milioni di rubli) per essersi rifiutata di rimuovere dei contenuti ritenuti illegali. Da quando, nel dicembre 2021,si è visto colpito da una maxi multa da 95 milioni di dollari per lo stesso motivo, è diventata una prassi piuttosto diffusa presso il tribunale moscovita quella di non lasciar passare nemmeno il minimo rifiuto alla rimozione di contenuti digitali da parte della società di Mountain View, nell’ambito della sua funzine di motore di ricerca. LEGGI ANCHE > Laha dato a24 ore per ...

