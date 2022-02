Esami facili alla Link University | a processo in 9 | c’è anche l’ex ministro Scotti e il capo del sindacato di polizia Siulp

(Di giovedì 17 febbraio 2022) C’èVincenzotra i nove rinviati a giudizio per l’inchiesta sui presuntinell’ateneo privatocampus. Il gup di Firenze ha prosciolto 53 persone finora indagate, mentre sette sono state assolte con rito abbreviato. Insieme a, presidente dell’Università, affronterà ilil segretario generale deldiFelice Romano. Nel corso dell’inchiesta erano emersi diversi casi in cui glivenivano fatti sostenere a Firenze o Bologna, e non a Roma dov’è la sede dell’ateneo, a seconda delle esigenze dello studente. In alcuni casi, i docenti ...

La Repubblica Firenze.it

Si è conclusa con nove persone rinviate a giudizio, 53 prosciolte e sette assolte in abbreviato, l'udienza preliminare nata dall'inchiesta su presuntiall'ateneo privato Link Campus University di Roma. A processo, su disposizione del gup di Firenze, vanno tra gli altri l'ex ministro Vincenzo Scotti , in qualità di presidente della Link, ...C'è anche l'ex ministro Vincenzo Scotti tra i nove rinviati a giudizio per l'inchiesta sui presuntinell'ateneo privato Link campus university. Il gup di Firenze ha prosciolto 53 persone finora indagate, mentre sette sono state assolte con rito abbreviato. Insieme a Scotti, presidente ...Nove persone rinviate a giudizio nell'udienza preliminare per l'inchiesta su presunti esami facili all'ateneo privato Link Campus University di Roma. Lo ha stabilito il gup del Tribunale di Firenze. S ...Le prove d’esame, secondo la procura, erano state falsificate, allestendo i test in sedi improvvisate esterne alla Link ...