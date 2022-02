Di Lorenzo: «Potevamo far meglio in qualche uscita, portando palla più pulita agli attaccanti» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nel post partita di Barcellona-Napoli 1-1, il difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. “Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo ma giocavamo contro una squadra forte e non era facile. Siamo andati in vantaggio, ma dispiace per questo rigore un po’ dubbio, adesso vediamo cosa accadrà nella partita di ritorno. Loro hanno un palleggio importante, riescono ad abbassarti. Potevamo far meglio in qualche uscita portando meglio la palla più pulita ai nostri attaccanti. Abbiamo fatto bene, ora sarà importante vincere al ritorno”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nel post partita di Barcellona-Napoli 1-1, il difensore del Napoli, Giovanni Di, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. “Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo ma giocavamo contro una squadra forte e non era facile. Siamo andati in vantaggio, ma dispiace per questo rigore un po’ dubbio, adesso vediamo cosa accadrà nella partita di ritorno. Loro hanno un palleggio importante, riescono ad abbassarti.farinlapiùai nostri. Abbiamo fatto bene, ora sarà importante vincere al ritorno”. L'articolo ilNapolista.

