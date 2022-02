Chi l’ha visto? La Sciarelli vola alto col ricordo di Donatella Raffai (Di giovedì 17 febbraio 2022) Federica Sciarelli, amatissima conduttrice di Chi l’ha visto? su Rai 3, ha commosso tutti con un saluto doveroso e accorato, breve ma decisamente sentito: ha aperto la puntata di mercoledì 16 febbraio 2022 con il giusto ricordo di Donatella Raffai, la giornalista scomparsa il 10 febbraio scorso che era stata la conduttrice storica della trasmissione, un volto noto e affermato della tv anni ’80/’90. Donatella Raffai, il ricordo di Federica Sciarelli Donatella Raffai aveva preso il timone di quella che, nel corso degli anni, è diventata una delle trasmissioni di punta per la Rai, cercando di attirare l’interesse del pubblico verso un argomento delicatissimo: quello della cronaca e, più ... Leggi su dilei (Di giovedì 17 febbraio 2022) Federica, amatissima conduttrice di Chi? su Rai 3, ha commosso tutti con un saluto doveroso e accorato, breve ma decisamente sentito: ha aperto la puntata di mercoledì 16 febbraio 2022 con il giustodi, la giornalista scomparsa il 10 febbraio scorso che era stata la conduttrice storica della trasmissione, un volto noto e affermato della tv anni ’80/’90., ildi Federicaaveva preso il timone di quella che, nel corso degli anni, è diventata una delle trasmissioni di punta per la Rai, cercando di attirare l’interesse del pubblico verso un argomento delicatissimo: quello della cronaca e, più ...

