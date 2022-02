Camera | ecco la bozza del nuovo regolamento

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il numero magico adesso è quattordici. Ridotti drasticamente i parlamentari, lae il senato hanno (da quasi due anni) il problema di adattare i loro regolamenti. Montecitorio, con il 36,5% in meno di eletti dalla prossima legislatura, deve ridurre tutti i quorum fissi, innanzitutto quello del numero minimo di deputati necessario per formare un gruppo. Ieri i relatori Baldelli (Forza Italia) e Fiano (Pd) hanno presentato alla giunta per illa lorodi riforma dove, tra le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Da qui si parte con il confronto fra le forze politiche, adesso avanti a passi spediti verso la riforma', commenta il presidente della, Roberto Fico., di seguito i punti principali del ...... se la solitudine di chi non sa come andare avanti non trova l'appoggio dello Stato,che la ... da un pool di banche per il sostegno finanziario, dalladi commercio per un supporto tecnico ...Il numero magico adesso è quattordici. Ridotti drasticamente i parlamentari, la camera e il senato hanno (da quasi due anni) il problema di adattare i loro regolamenti. Montecitorio, con il 36,5% in ...