Btp, rendimento raddoppiato in due mesi (Di giovedì 17 febbraio 2022) In forte rialzo, negli ultimi giorni, il rendimento dei Btp italiani. Sotto la soglia dell’1 per cento prima di Natale 2021, nelle ultime ore i Buoni pluriennali del Tesoro raggiungono quota 2 per cento. Successivamente si attestano intorno all’1,90. I motivi del balzo sono da ricercarsi nella crisi tra Russia e Ucraina e nell’ipotesi di aumento dei tassi d’interesse da parte della Bce. Tutti eventi che, per gli operatori, rappresentano fattori di rischio per il debito pubblico del Belpaese. Ma secondo gli analisti di Goldman Sachs la crescita economica italiana, stavolta, è in grado di assorbire senza problemi qualsiasi contraccolpo. Compreso un aumento sensibile dello spread e un aumento dei tassi d’interesse sulle emissioni dello Stato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 febbraio 2022) In forte rialzo, negli ultimi giorni, ildei Btp italiani. Sotto la soglia dell’1 per cento prima di Natale 2021, nelle ultime ore i Buoni pluriennali del Tesoro raggiungono quota 2 per cento. Successivamente si attestano intorno all’1,90. I motivi del balzo sono da ricercarsi nella crisi tra Russia e Ucraina e nell’ipotesi di aumento dei tassi d’interesse da parte della Bce. Tutti eventi che, per gli operatori, rappresentano fattori di rischio per il debito pubblico del Belpaese. Ma secondo gli analisti di Goldman Sachs la crescita economica italiana, stavolta, è in grado di assorbire senza problemi qualsiasi contraccolpo. Compreso un aumento sensibile dello spread e un aumento dei tassi d’interesse sulle emissioni dello Stato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

marattin : I due grafici da tenere d’occhio di questi tempi. A sinistra il prezzo del gas naturale (che sta scendendo, ma rima… - fisco24_info : Spread Btp-Bund: è sceso sotto 160 punti: Il rendimento de decennale italiano in calo all'1,859% - fisco24_info : Spread Btp-Bund: in calo sotto 162 punti: Rendimento Btp 1,882%. Bce, variazioni modeste dei tassi - mariamacina : RT @marattin: I due grafici da tenere d’occhio di questi tempi. A sinistra il prezzo del gas naturale (che sta scendendo, ma rimane alto) a… - Pragma_News : Btp, il rendimento torna al 2%. Ma non basta a recuperare l’inflazione Ecco le strategie per investire by… -