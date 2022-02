Bianchi e Speranza firmano Protocollo d’intesa per la tutela dei diritti alla salute, allo studio e all’inclusione (Di giovedì 17 febbraio 2022) Attivare programmi e iniziative per la tutela e la promozione della salute e del benessere psicofisico di studentesse e studenti, famiglie e insegnanti. Favorire campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi della prevenzione dei comportamenti che determinano rischi per la salute. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 febbraio 2022) Attivare programmi e iniziative per lae la promozione dellae del benessere psicofisico di studentesse e studenti, famiglie e insegnanti. Favorire campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi della prevenzione dei comportamenti che determinano rischi per la. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Bianchi e Speranza firmano Protocollo d’intesa per la tutela dei diritti alla salute, allo studio e all’inclusione - LiberaInformaz : ALTROCONSUMO RICHIEDE IL RITIRO DELL'OBBLIGO DELLE #FFP2 PER I BAMBINI 6/14 ANNI: NON SONO PROGETTATE PER I BAMBINI… - MLopice : @ElizaLittlewds @Gianlustella Tutto il mondo è attonito a causa di #Draghistan e dal peggior governo fabiano mai vi… - Davide32575967 : @privato1s @matteosalvinimi Speranza...lamorgese...bianchi..... brunetta non sono laureati....? Boh...quando c'eran… - privato1s : @matteosalvinimi Aspettiamo che il signor Draghi -tecnico si scusi con il popolo italiano per gli incapaci Ministri… -