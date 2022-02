WandaVision: quando sottovalutiamo il dolore (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A un anno dalla sua uscita, ho deciso di riguardarmi WandaVision, in un momento dove, per circostanze personali, ero lontana dalla mia famiglia. Sarà una questione di età, o magari sono semplicemente io che sono un’inguaribile romantica innamorata dell’amore, oltre che delle storie Marvel; ma ho dovuto aggiungere dei punti in più a questa serie, che mi sono riconfermata essere davvero ben riuscita. L’appuntamento settimanale con Elisabeth Olsen e Paul Bettany, mi aveva soddisfatto; ma una visione più ravvicinata delle 9 puntate mi ha permesso di apprezzare molto di più il modo in cui è costruita la serie. Essendo il primo prodotto Marvel dopo Avengers EndGame, e SpiderMan Far From Home, l’astinenza era tanta. Quindi dopo ogni episodio c’era la ricerca di easter egg, anticipazioni, citazioni ai fumetti. Cosa che caricava la visione dei successivi di aspettative ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A un anno dalla sua uscita, ho deciso di riguardarmi, in un momento dove, per circostanze personali, ero lontana dalla mia famiglia. Sarà una questione di età, o magari sono semplicemente io che sono un’inguaribile romantica innamorata dell’amore, oltre che delle storie Marvel; ma ho dovuto aggiungere dei punti in più a questa serie, che mi sono riconfermata essere davvero ben riuscita. L’appuntamento settimanale con Elisabeth Olsen e Paul Bettany, mi aveva soddisfatto; ma una visione più ravvicinata delle 9 puntate mi ha permesso di apprezzare molto di più il modo in cui è costruita la serie. Essendo il primo prodotto Marvel dopo Avengers EndGame, e SpiderMan Far From Home, l’astinenza era tanta. Quindi dopo ogni episodio c’era la ricerca di easter egg, anticipazioni, citazioni ai fumetti. Cosa che caricava la visione dei successivi di aspettative ...

Advertising

paolomossetti : La scandalo di quando Topolino sposò una strega. Una storia del 1990 che non conoscevo, ma è davvero deliziosa e qu… - Fiorigiada05 : RT @ginconlacrime: Volevo ricordarvi il post-credit di wandavision quando Scarlett Witch sente la voce dei suoi figli e sappiamo benissimo… - ginconlacrime : Volevo ricordarvi il post-credit di wandavision quando Scarlett Witch sente la voce dei suoi figli e sappiamo benis… - messrxmoony : @murdvock ripensando a quello che è successo a casa mia quando è apparso in wandavision... sicuramente non sarebbe… - tattooevheart : MA È WANDA CON QUELLE COSE IN FACCIA COME NELL'ULTIMA PUNTATA DI WANDAVISION QUANDO DIVENTA SCARLET WITCH -