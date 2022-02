Spalletti: “Osimhen e Mertens insieme? C’è un aspetto da curare” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Siamo alla vigilia di Barcellona-Napoli, attesissima sfida di Europa League che andrà in scena domani alle 18:45 nella splendida cornice del Camp Nou. Proprio qualche minuto fa ha parlato in conferenza stampa Luciano Spalletti, allenatore azzurro, che ha sottolineato diversi aspetti anche dell’attacco della sua squadra. Napoli Spalletti (Getty Images)Spalletti: “Abbiamo bisogno sempre di equilibrio” Luciano Spalletti, quindi, ha parlato in conferenza stampa della situazione Lozano, che è ancora out per infortunio, e della possibile convivenza di Mertens e Osimhen nel reparto d’attacco: Quanto peserà l’assenza di Lozano?“Abbiamo tutto quello che ci necessità per essere il solito Napoli. Una squadra non può dipendere da un solo calciatore, perché senza quel calciatore perderesti ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Siamo alla vigilia di Barcellona-Napoli, attesissima sfida di Europa League che andrà in scena domani alle 18:45 nella splendida cornice del Camp Nou. Proprio qualche minuto fa ha parlato in conferenza stampa Luciano, allenatore azzurro, che ha sottolineato diversi aspetti anche dell’attacco della sua squadra. Napoli(Getty Images): “Abbiamo bisogno sempre di equilibrio” Luciano, quindi, ha parlato in conferenza stampa della situazione Lozano, che è ancora out per infortunio, e della possibile convivenza dinel reparto d’attacco: Quanto peserà l’assenza di Lozano?“Abbiamo tutto quello che ci necessità per essere il solito Napoli. Una squadra non può dipendere da un solo calciatore, perché senza quel calciatore perderesti ...

