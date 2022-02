Slide Door | alta tecnologia napoletana per connettere mondi distanti

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un uomo così piccolo in confronto all’Universo, sopraffatto dalla materialità quotidiana. Cosa potrebbe cambiare questa prospettiva? Rimetterlo al centro questo uomo, dando forza a progetti in grado di generare un marketing costruttivo, attraverso idee innovative, al tempo stesso fortemente evocative e simboliche. Si chiamae nasce con l’obiettivo di recuperare quelle che gli ideatori Rossana Apaza Clavijo, Paolo Maria Chiarolanza, Nadia Dominique Ismail, Carlo Maria Martirani definiscono come microrelazioni, piccole e grandi storie che fanno comunità.è uno strumento die consiste nella realizzazione di portali a grandezza naturale, attraverso cui è possibile guardare ed essere visti, vivendo l’esperienza di avere di fronte a sé persone e luoghi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Slide Door

Il Denaro

... alcuni operatori teatrali e altre associazioni), unitamente al presidente della commissione cultura e ambiente Arturo Iannelli e una referente della società organizzatrice di, si sono ...di Monica De Santis Alla ricerca di una soluzione per la "SlideDoor", ovvero la porta che nessuno attraversa virtualmente da quando è stata aperta.E così martedì mattina alle ore 10 al Comune di ...Het Zweedse team ging ondertussen onverstoorbaar door. Hanna en Elvira Öberg maakten ... Ivo de Bruin kwam met zijn drie remmers in het Yanqing National Sliding Centre tot een 26ste tijd in ...Het Zweedse team ging ondertussen onverstoorbaar door. Hanna en Elvira Öberg maakten ... Ivo de Bruin kwam met zijn drie remmers in het Yanqing National Sliding Centre tot een 26ste tijd in ...