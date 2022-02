“Sintomi trattati con superficialità”: la clamorosa verità sul caso Michele Merlo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il caso di Michele Merlo, cantante di ‘X-Factor’ e ‘Amici’, morto lo scorso 6 giugno a causa di una leucemia fulminante, continua il suo corso e ora a parlare in merito all’accaduto sono nient’altro che i Carabinieri del NAS. Leggi anche -> Morte Michele Merlo, aperta un’indagine: le parole dell’AUSL Il 28enne di Marostica, stando a quanto riportato dai NAS, sarebbe potuto sopravvivere. Magari non sarebbe guarito del tutto, ma davanti a sé avrebbe potuto avere ancora diversi anni da poter vivere se solo si fossero applicate le giuste terapie. Il tutto è cominciato il 26 maggio 2021 quando Michele nota un enorme ematoma sulla sua gamba, che va dall’inguine fino al ginocchio. Non avendo alcuna idea di come potesse esserselo procurato contatta il suo medico di base, ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ildi, cantante di ‘X-Factor’ e ‘Amici’, morto lo scorso 6 giugno a causa di una leucemia fulminante, continua il suo corso e ora a parlare in merito all’accaduto sono nient’altro che i Carabinieri del NAS. Leggi anche -> Morte, aperta un’indagine: le parole dell’AUSL Il 28enne di Marostica, stando a quanto riportato dai NAS, sarebbe potuto sopravvivere. Magari non sarebbe guarito del tutto, ma davanti a sé avrebbe potuto avere ancora diversi anni da poter vivere se solo si fossero applicate le giuste terapie. Il tutto è cominciato il 26 maggio 2021 quandonota un enorme ematoma sulla sua gamba, che va dall’inguine fino al ginocchio. Non avendo alcuna idea di come potesse esserselo procurato contatta il suo medico di base, ...

