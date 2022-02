Short track, Yuri Confortola: “Nelle altre Olimpiadi non avevo raccolto nulla, ora un po’ di fortuna” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cinque Olimpiadi consecutive, l’esordio da ventenne a Torino 2006, fino ad arrivare ormai 36enne a questi Giochi Olimpici di Pechino 2022. Tanti i piazzamenti importanti per Yuri Confortola che finalmente ha trovato gratificazione per i tanti anni di lavoro con due medaglie portate a casa. Prima l’argento nella staffetta mista, a cui ha contribuito guadagnando l’accesso in semifinale, ma senza partecipare alla finale. Poi il meraviglioso bronzo nella staffetta maschile, stavolta tutto suo, guadagnato con una grande performance in finale che ha spianato il terreno per l’azione decisiva di Pietro Sighel. La gioia sul suo volto dopo la gara è evidente: “Questo è il frutto di un lavoro iniziato tanti anni fa e finalizzato qua. Io ho fatto tante Olimpiadi raccogliendo niente, tranne qualche piazzamento e invece quest’anno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cinqueconsecutive, l’esordio da ventenne a Torino 2006, fino ad arrivare ormai 36enne a questi Giochi Olimpici di Pechino 2022. Tanti i piazzamenti importanti perche finalmente ha trovato gratificazione per i tanti anni di lavoro con due medaglie portate a casa. Prima l’argento nella staffetta mista, a cui ha contribuito guadagnando l’accesso in semifinale, ma senza partecipare alla finale. Poi il meraviglioso bronzo nella staffetta maschile, stavolta tutto suo, guadagnato con una grande performance in finale che ha spianato il terreno per l’azione decisiva di Pietro Sighel. La gioia sul suo volto dopo la gara è evidente: “Questo è il frutto di un lavoro iniziato tanti anni fa e finalizzato qua. Io ho fatto tanteraccogliendo niente, tranne qualche piazzamento e invece quest’anno ...

