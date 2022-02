Short track | Arianna Fontana | “Non mi basta mai Il morale era basso | non me l’aspettavo”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)firma l’ennesima magia della sua carriera e conquista uno splendido argento sui 1500 metri diai Giochi Olimpici di Pechino 2022, portandosi a quota 11 medaglie a cinque cerchi in carriera e staccando così di un’unità Stefania Belmondo in testa alla graduatoria degli atleti italiani con il maggior numero di podi olimpici invernali. La leggendaria pattinatrice valtellinese è stata magistrale quest’oggi turno dopo turno, a partire dai quarti di finale, completando l’opera in Finale A con un fantastico secondo posto alle spalle della coreana Choi Minjeong e davanti alla grande rivale olandese Suzanne Schulting (per soli tre millesimi al photofinish). “È iniziata la giornata stamattina che ero un po’ stanca e poi, quando mancavano un paio d’ore prima di venire qua in pista, ho cominciato a ...