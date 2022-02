Salisburgo-Bayern Monaco, Adamu spaventa Nagelsmann: la riprende Coman, è 1-1 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Solo pari per il Bayern Monaco in casa del Salisburgo, nella gara di andata degli ottavi di Champions League Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Solo pari per ilin casa del, nella gara di andata degli ottavi di Champions League

Advertising

inzaghiano : Il Salisburgo ha strappato un pareggio al Bayern, la grande indah chiamata al miracolo ne ha prese 2 facendo uno sf… - DenverCartoons : RT @Gio_Dusi: Un'altra cosa: l'estate prossima chi non partecipa all'asta internazionale per Mohamed #Camara, centrocampista maliano classe… - De_Sand88 : RT @RaiSport: ? #Adamu spaventa il #BayernMonaco, #Coman acciuffa il pari al 90' I bavaresi pareggiano 1-1 in Austria grazie al gol del fr… - RaiSport : ? #Adamu spaventa il #BayernMonaco, #Coman acciuffa il pari al 90' I bavaresi pareggiano 1-1 in Austria grazie al… - tcm24com : Il Bayern Monaco non passa in Austria, finisce 1-1 l'andata con il Salisburgo #BayernMonaco #Salisburgo… -