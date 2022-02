Rinasce il Pionta | ecco demolizioni e nuove strutture legate all' ospedale

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) La cittadella delprova a prendere corpo. Per ora con lesanitarie, in prospettiva con un ridisegno che rilanci le parti comuni e di collagamento, quelle a verde e quelle che sono ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rinasce Pionta

La Nazione

La cittadella delprova a prendere corpo. Per ora con le strutture sanitarie, in prospettiva con un ridisegno che rilanci le parti comuni e di collagamento, quelle a verde e quelle che sono invece di proprietà ...La cittadella delprova a prendere corpo. Per ora con le strutture sanitarie, in prospettiva con un ridisegno che rilanci le parti comuni e di collagamento, quelle a verde e quelle che sono invece di proprietà ...Arezzo, 16 febbraio 2022 - La cittadella del Pionta prova a prendere corpo. Per ora con le strutture sanitarie, in prospettiva con un ridisegno che rilanci le parti comuni e di collagamento, quelle a ...