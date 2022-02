Referendum, dalla Consulta 3 no e 5 sì. Amato: moniti non bastano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte Costituzionale spiega, "deve spiegare" e quando, in passato, non lo ha fatto ha sbagliato. Non solo. Pur non sconfinando in ambiti non suoi, in primis quello deputato alla formazione delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte Costituzionale spiega, "deve spiegare" e quando, in passato, non lo ha fatto ha sbagliato. Non solo. Pur non sconfinando in ambiti non suoi, in primis quello deputato alla formazione delle ...

elio_vito : La bocciatura del referendum su eutanasia legale è una brutta notizia, aggravata dalla triste consapevolezza che a… - Ruffino_Lorenzo : Il referendum sull'eutanasia è stato considerato inammissibile dalla Corte Costituzionale. - espressonline : Dopo quello sull'eutanasia, anche il quesito referendario sulla #CannabisLegale è stato dichiarato inammissibile da… - angela_massi : RT @SuperErmy: Gli unici Referendum che sono passati dalla gogna della Corte Costituzionale sono quelli legati alla riforma della giustizia… - 10also10v2 : RT @Alessan27259340: Per tentare di far passare in sordina la questione degli over 50 tagliati fuori dalla vita lavorativa hanno messo tant… -