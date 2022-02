PREVISIONI IMMOBILI PER L’IMPRESA 2022

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) – 16.02.– Logistica, prossimità e sostenibilità le parole chiave I dati positivi che arrivano dall’economia, in particolare dal settore industriale e dai consumi, danno speranza al settore anche se la prudenza è d’obbligo alla luce del rincaro delle materie prime e dell’energia. Questa è la considerazione di partenza dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa in merito allesul mercato non residenziale. “I capannoni sono l’asset su cui si ha maggiore fiducia di recupero, – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – lo sprint della logistica e della produzione insieme alla carenza di prodotto sul mercato potrebbero creare tensione sui prezzi, soprattutto sulle tipologie in buono stato. Resta il fatto che questo è un segmento di mercato in grado di catalizzare l’attenzione di potenziali acquirenti e ...

