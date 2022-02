Pechino 2022: sci fondo, la Germania vince la gara sprint a coppie femminile (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pechino, 16 feb. - (Adnkronos) - È la Germania con un finale irresistibile a vincere la medaglia d'oro nella sprint a coppie femminile di sci di fondo a tecnica classica. Le teutoniche Katharina Hennig e Victoria Carl si impongono con il tempo di 22'09"85 precedendo le favorite svedesi Maja Dahlqvist e Jonna Sundling (22'10.02) e le russe Yulia Stupak e Natalia Nepryaeva (22'10"56). Le due azzurre Caterina Ganz e Lucia Scardoni sono state eliminate in semifinale. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022), 16 feb. - (Adnkronos) - È lacon un finale irresistibile are la medaglia d'oro nelladi sci dia tecnica classica. Le teutoniche Katharina Hennig e Victoria Carl si impongono con il tempo di 22'09"85 precedendo le favorite svedesi Maja Dahlqvist e Jonna Sundling (22'10.02) e le russe Yulia Stupak e Natalia Nepryaeva (22'10"56). Le due azzurre Caterina Ganz e Lucia Scardoni sono state eliminate in semifinale.

