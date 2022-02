Pechino 2022 | l’Italia maschile dello short track è bronzo nei 5000 metri

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Gloria. Dolore. Rinascita. Sofia Goggia è leggenda: dall'oro di PyenongChang 2018 all'incredibile argento di Pech… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - Eurosport_IT : L'ultima impresa di un'atleta da antologia dello sport ???????? #Beijing2022 #ShortTrack #Fontana - LaPresse_news : #AriannaFontana nello storia dello sport italiano. La pattinatrice ha conquistato la sua terza medaglia in queste O… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

d'argento l'undicesima medaglia di Arianna Fontana ai Giochi invernali. La 31enne valtellinese chiude al secondo posto la finale dei 1500 metri alle Olimpiadi dicon il tempo di 2'17"862 alle spalle della coreana Minjeong Choi (2'17"789) e davanti all'olandese Suzanne Schulting (2'17"865). Fontana con 11 medaglie (2 ori, 4 argenti, 5 bronzi) ...ROMA - Arianna Fontana è medaglia d'argento nei 1500 di short track ai Giochi Olimpici di. Per l'azzurra arrivo al fotofinish con l'olandese Suzanne Schulting, preceduta di tre millesimi . Oro alla coreana Minjeong Choi. Grazie a questa medaglia, che si aggiunge all' oro nei ...Sport - Staccata Stefania Belmondo 'ferma' a 10 medaglie. Dopo il fotofinish che ha dato il bronzo alla staffetta maschile dei 5000m, un arrivo al cardiopalmo anche per la Fontana, che nella volata a ...Pechino, 16 feb. – (Adnkronos) – La Finlandia ha vinto la finale per il bronzo nel torneo femminile di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il team finlandese ha battuto ...