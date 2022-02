Neuralink uccide le scimmie negli esperimenti. Bufera su Elon Musk (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb – Neuralink e le scimmie usate per gli esperimenti. Ma i risultati per l’azienda co-partecipata da Elon Musk non sarebbero lusinghieri, secondo quanto riporta Forbes. Neuralink e gli esperimenti sulle scimmie A quanto pare le scimmie utilizzate negli esperimenti di Neuralink sarebbero soggette ad “estreme sofferenze, e in alcuni casi sarebbero morte. La denuncia viene dal Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), ovvero un’organizzazione americana no-profit, partecipata da oltre 17mila medici, che ha esposto il problema al Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. L’accusa è di violazione dell’Animal Welfare Act. Ma ci sono attacchi anche all’UC Davis, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb –e leusate per gli. Ma i risultati per l’azienda co-partecipata danon sarebbero lusinghieri, secondo quanto riporta Forbes.e glisulleA quanto pare leutilizzatedisarebbero soggette ad “estreme sofferenze, e in alcuni casi sarebbero morte. La denuncia viene dal Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), ovvero un’organizzazione americana no-profit, partecipata da oltre 17mila medici, che ha esposto il problema al Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. L’accusa è di violazione dell’Animal Welfare Act. Ma ci sono attacchi anche all’UC Davis, ...

