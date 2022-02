Mahmood | rinviate 4 date del tour a causa dell’Eurovision Song Contest

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) A seguito della partecipazione all’Eurovision2022,rinvia quattrodelnei club che si svolgerà tra aprile e maggio A seguito della partecipazione all’Eurovision(Torino, 10-14 maggio 2022),– vincitore del 72° Festival di Sanremo con il brano Brividi – rinvia ledeldi Torino, Firenze, Padova, Nonantola (MO) e annuncia la data zero, prevista per giovedì 21 aprile 2022 al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI). Reduce dall’incredibile successo al 72° Festival di Sanremo, che ha vinto con Brividi – il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato Platino in meno di due settimane – ...