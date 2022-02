M5s, Conte: “Doppio mandato? Per Grillo è una regola fondativa del Movimento. Per noi la politica non è professione ma servizio” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Non è una posizione nuova, Beppe Grillo l’ha detto in più occasioni che per lui la regola del Doppio mandato è una regola fondativa del M5s. Anche su questo ci confronteremo, la nostra è una comunità di teste pensanti, che si confrontano. Ovviamente la posizione del garante avrà un grande rilievo in questa valutazione che faremo”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, a proposito delle indiscrezioni secondo cui per il fondatore del Movimento il limite dei due mandati sarebbe inderogabile. È una regola inderogabile anche per Conte? “Non è che ogni giorno posso parlare del Doppio e triplo mandato – ha replicato l’ex presidente del Consiglio -, ho detto che il principio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Non è una posizione nuova, Beppel’ha detto in più occasioni che per lui ladelè unadel M5s. Anche su questo ci confronteremo, la nostra è una comunità di teste pensanti, che si confrontano. Ovviamente la posizione del garante avrà un grande rilievo in questa valutazione che faremo”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, a proposito delle indiscrezioni secondo cui per il fondatore delil limite dei due mandati sarebbe inderogabile. È unainderogabile anche per? “Non è che ogni giorno posso parlare dele triplo– ha replicato l’ex presidente del Consiglio -, ho detto che il principio ...

