Lamberto Sposini compie 70 anni, Massimo Giletti va a trovarlo: “La sua ex moglie è un esempio di devozione e amore, gli sta vicino e lo accudisce” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Andrò a Milano per il suo compleanno, andrò ad abbracciarlo, a vivere una giornata con lui. Mi aspetta ogni volta, lo sento”. A dirlo è Massimo Giletti che, ai microfoni dell’Adnkronos ha ricordato come il prossimo 18 febbraio Lamberto Sposini compierà 70 anni, rivelando in anteprima il programma che ha pensato per festeggiare questa ricorrenza insieme. La loro è “un’amicizia che si è consolidata nel tempo. Ci lega la passione per la Juventus, l’amore per l’arte contemporanea. Una volta andammo insieme a Londra alla Tate Gallery per visitare mostre ed esposizioni”. “La nostra amicizia si basava su uno scambio continuo, ci sentivano quasi tutti i giorni – ha proseguito il conduttore di ‘Non è l’Arena‘ -. Si è consolidata dopo un momento difficile nella sua lunga ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Andrò a Milano per il suo compleanno, andrò ad abbracciarlo, a vivere una giornata con lui. Mi aspetta ogni volta, lo sento”. A dirlo èche, ai microfoni dell’Adnkronos ha ricordato come il prossimo 18 febbraiorà 70, rivelando in anteprima il programma che ha pensato per festeggiare questa ricorrenza insieme. La loro è “un’amicizia che si è consolidata nel tempo. Ci lega la passione per la Juventus, l’per l’arte contemporanea. Una volta andammo insieme a Londra alla Tate Gallery per visitare mostre ed esposizioni”. “La nostra amicizia si basava su uno scambio continuo, ci sentivano quasi tutti i giorni – ha proseguito il conduttore di ‘Non è l’Arena‘ -. Si è consolidata dopo un momento difficile nella sua lunga ...

